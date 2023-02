GNTM: Österreicherin verärgert Jurorin, erster Zickenkrieg bahnt sich an

Austro-Model Elsa zählt wohl jetzt schon zu den auffälligsten Charakteren unter den Teilnehmerinnen an der neuen Staffel von GNTM. Die selbstbewusste Österreicherin, die mit ihren aufgespritzten XL-Lippen polarisiert, von sich selbst behauptet, shoppingsüchtig zu sein, auf ihren Echtpelz nicht verzichten will (Zitat: "Ich hab es nicht getötet. Natürlich tat das weh, aber ich habe es nicht mit meinen eigenen Händen getötet und das ist mir wichtig.") und kein Englisch versteht, fällt auf. Auch Gastjurorin Elsa Hosk wurde in der letzten Folge auf ihre Namensverwandte aufmerksam - allerdings nicht im positiven Sinn.

Kandidatin Elsa bricht Catwalktraining ab

Beim Catwalktraining mit dem schwedischen Supermodel mussten die Teilnehmerinnen bodenlange, tief ausgeschnittene Kleider mit Tropenmuster im Stil von Jennifer Lopez tragen. Elsa hatte mit dem Kleid, das sich zwischen ihren Beinen verhedderte, so ihre Probleme. Als genaue Beobachterin sei ihr aufgefallen, dass ihr Kleid um einiges länger war als die der anderen "Mädchen", stellte sie wiederholt klar. Das sie vielleicht etwas kleiner ist, als die meisten ihrer Mitstreiterinnen, kam ihr dabei nicht in den Sinn.

Hosk gab sich geduldig mit dem störrischen Nachwuchsmodel und gab Elsa wertvolle Tipps. Sie solle das Kleid doch an den Zipfeln halten und hochheben - so würde sie nicht nur mehr Bein zeigen, sondern auch verhindern, dass der Saum am Boden schleift und ihr den Run erschwert. Elsa zeigte sich uneinsichtig - nicht zuletzt, weil sie die Anweisungen der Englisch sprechenden Gastjurorin einfach nicht verstand. Auch ihre Schuhe dienten Elsa als Ausrede, wieso sie das Catwalktraining schließlich mittendrin abbrach.