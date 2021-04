Klum laufen die Mädchen davon: GNTM-Favoritin steigt freiwillig aus

Die diesjährige Staffel von "Germany's Next Topmodel" scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Nachdem bereits Ricarda, Mira und Sara die Show freiwillig verlassen haben und Jasmin aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist, musste sich Heidi Klum am Donnerstagabend nun schon wieder von einer Kandidatin verabschieden, die aus freien Stücken das Handtuch geworfen hat.

Romy steigt freiwillig aus

Es hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet: Teilnehmerin Romy fühlte sich im Model-Loft zunehmend unwohler. Dass sie von ihren Mitstreiterinnen in Bezug auf ihre Personality vergangene Woche auf den vorletzten Platz gewählt wurde, als sich die GNTM-Kandidatinnen gegenseitig einschätzen mussten, setzte der sensiblen 19-Jährigen nur noch mehr zu. Immerhin hatte sie schon in der Vergangenheit mit Mobbing zu kämpfen.

Schließlich fasste Romy den Entschluss, aufgrund der psychischen Belastung freiwillig die Koffer zu packen.

"Es tut mir so leid. Es ist eine Entscheidung, die ich ganz lange bedacht habe", erklärte sie in der jüngsten Folge gegenüber Heidi Klum, die die Entscheidung der Kandidatin zunächst mit stoischer Miene zur Kenntnis nahm. Sie habe schon seit Wochen Probleme, so Romy weiter. "Ich habe immer gesagt, das ist mein Traum und ich ziehe es durch, egal wie. Es ist nur jetzt so schlimm geworden, dass es sich bis auf meine Psyche gelegt hat und ich gemerkt habe, dass ich mir selbst im Weg stehe", ließ sie Klum wissen. Diese hingegen ließ Romy nur unfreiwillig ziehen.