"Fühlte sich an wie Fremdgehen": Miriam Höller zeigte neue Liebe

Model und Stuntfrau Miriam Höller zeigt sich nach zwei schweren Schicksalsschlägen wieder glücklich. Auf Facebook postete die 31-Jährige aus Mülheim an der Ruhr am Freitag ein Foto von sich mit ihrem neuen Freund aus Kanada. Die Deutsche war mit dem steirischen Kunstflugpiloten Hannes Arch liiert, der 2016 bei einem Hubschrauberflug in Kärnten ums Leben kam.