Erneute Trauer bei Miriam Höller

Auch du bist nicht weg, du bist uns nur einen Schritt voraus. Du hinterlässt ebenfalls so viel, absolute Lebensfreude! Arnd, keine Sorge um uns, wir rocken das hier schon, bis wir uns dann alle bald wiedersehen! Danke für die wertvolle Zeit mit dir! #rip #blueskies #flyhigh

A post shared by Miriam Höller (@miriam.hoeller) on Jul 14, 2017 at 6:24am PDT