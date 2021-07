GNTM: Lynn wäre lieber nackt & wer sich fetzte

mit ihren Allüren aufgefallen. Jetzt hatte sie wieder so einiges zu bemängeln. Beim Fotoshooting in der Wüste fand Lynn ihr Outfit nicht sexy genug, sie hätte gern ein bisserl mehr Haut gezeigt.

"Ja, ich reg' mich über mein Outfit auf. Das Angezogene stört mich ein bisschen. Das klingt zwar dumm, aber alle haben halt irgendwie so voll sexy Outfits an mit so ein bisschen Stoff drüber und ich hab direkt so voll viel an. Ich möchte halt auch mal was von meinem Körper zeigen", schimpfte Lynn über ihr eigentlich eh schon knappes Kleidchen. "Auch wenn das jetzt scheiße klingt, aber ich fühl mich halt ein bisschen unsexy, wie so 'ne Oma."