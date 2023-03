"GNTM": Das radikalste Umstyling & Elsa rastet bei Streit aus

Diese Woche stand bei "Germany's Next Topmodel" das von vielen Models gef√ľrchtete Umstyling an. Heidi Klum beschloss, einem Teil der M√§dchen einen neuen Look zu verpassen. Wie immer flossen reichlich Tr√§nen. Die Vorstellung, sich von ihrer langen M√§hne trennen zu m√ľssen und m√∂glicherweise eine Kurzhaarfrisur verpasst zu bekommen, versetzte so manches Nachwuchsmodel in Panik.

Selma: Pinker Vokuhila statt lange Mähne

F√ľr eine wurde der Alptraum wahr: Kandidatin Selma muss sich von ihren langen braunen Haaren verabschieden, was ihr w√§hrend des Umstylings Tr√§nen der Verzweiflung in die Augen trieb. "Ich will nicht aussehen wie ein Vogel", jammerte sie. "Ich werde aussehen wie ein Flamingo."