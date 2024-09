Gloria von Thurn und Taxis schenkte Supreme-Court-Richter Konzertkarten

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis ist eine schillernde Figur, die sehr polarisiert. Mit erzkonservativen Ansichten bringt sie die einen gegen sich auf, andere applaudieren ihr. In den 1980er-Jahren machte sie noch mit punkigen Frisuren von sich reden, dann mit tief konservativem Katholizismus. In jüngerer Vergangenheit wurde ihr Nähe zu Rechtsextremen und Homophobie vorgeworfen. Die 64-Jährige weist dies in Interviews von sich.