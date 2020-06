"Glee"-Star Lea Michele soll Kollegin gemobbt haben

"Erinnerst du dich, wie du meinen ersten TV-Gig zur Hölle auf Erden gemacht hast? Denn ich werde das nie vergessen", schreibt Ware als Antwort auf Micheles Tweet. "Ich glaube, du hast allen gesagt, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du: 'In meine Perücke sch*****'. Und das neben anderen traumatischen Mikroaggressionen, die mich meine Karriere in Hollywood haben in Frage stellen lassen...", heißt es weiter.

Die Beileidsbekundung für den Tod des Afroamerikaners George Floyd, der momentan Massenproteste in den USA nach sich zieht, möchte die 28-Jährige unter diesen Umständen nicht ernst nehmen.

Mobbingvorwürfe