Auch nur ein Mensch: Gisele Bündchen ungeschminkt fast nicht zu erkennen

Seit den 90er-Jahren ist das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen schon erfolgreich in der Mode-Branche tätig. 2015 führte die 1,80 Meter groß Schönheit die Forbes-Liste der "World’s Highest Paid Models" mit Rekordeinnahmen in Höhe von mehr als 44 Millionen Dollar an. Nicht nur bei professionellen Fotoshootings und dem Catwalk weiß Bündchen mit ihren Modelqualitäten zu überzeugen. Auch bei Red Carpet-Auftritten versprüht die Ehefrau von Tom Brady stets Glamour pur.

Gisele Bündchen: Natürliche Schönheit

Privat mag es die international erfolgreiche Brasilianerin hingegen lieber natürlich. Dabei verzichtet Bündchen auch gerne auf Make-up. Auf Instagram gewährt die 41-jährige Zweifachmama regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und präsentiert sich auf privaten Fotos nicht selten ungeschminkt im Alltagslook.