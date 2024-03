Gisele Bündchen bei hektischem Fotoshooting fast gestorben

Vor ihrem Interview spielte sie mit Moderator Jimmy Fallon und Wayne Brady , der ebenfalls als Gast in der Sendung zu Gast war, ein Spiel namens "True Confessions", bei dem sie sich an das Erlebnis erinnerte.

Die Mutter von zwei Kindern trat diese Woche in der "Tonight Show"auf, um für ihr neues Kochbuch "Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul" zu werben, das kommende Woche veröffentlicht wird.

Bündchen wurden zwei Umschläge gegeben – einer mit einer Lüge über sich selbst und einer mit etwas Wahrem, wobei sowohl Fallon als auch Brady versuchten herauszufinden, was wahr und was erfunden ist.

"Ich habe ein Fotoshooting auf einem künstlichen Eisberg in Island gemacht und wäre fast ins Meer gefallen", erzählte Bündchen im Rahmen es Spiels.

Fallon und Brady hielten die Geschichte für unwahr - sollten sich aber irren. Bündchen wurde gefragt, in welchem ​​Jahr sich der Vorfall ereignet hat, und sie sagte entweder 1997 oder 1999. Sie fügte hinzu, dass sie während des hektischen Fotoshootings um ein Haar in das eiskalte Wasser gefallen wäre und sagte, dass sie "in Sekunden tot gewesen wäre", wenn sie gefallen wäre.

"Also eigentlich sollte ich dieses Unterkleid tragen, während alle wie in einem Boot waren – die gesamte Crew war in einem Boot mit riesigen Daunenjacken und Schwimmwesten", schilderte Bündchen die Arbeit an dem Fotoshooting.

"Es war für diesen Duft namens Oxygene", erinnerte sich die Brasilianerin, obwohl die Kampagne für das Parfüm tatsächlich erst 2000 gelauncht worden ist. "Du musst es googeln. Man kann es tatsächlich sehen. Es steht im Internet."