Nach Scheidung: Schwerer Schicksalsschlag für Gisele Bündchen

1993 nahm sie auf Wunsch ihrer Mutter an einem Kurs der Dilson Stein Modeling School teil. 1994 war Bündchen Teilnehmerin an einem von der Schule veranstalteten Event in São Paulo, bei dem Kandidatinnen von der Agentur Elite begutachtet wurden. Bei einem nachfolgenden Wettbewerb war sie unter den fünf Finalistinnen. Wenige Monate später nahm Bündchen in Paris an dem Nachwuchswettbewerb Elite Model Look teil, dem eine steile Karriere folgte. 1999 gelang der Brasilianerin mit der Wahl zum "Model of the year" ihr endgültiger Durchbruch.

2010 schrieb Gisele Bündchen in einem Blogeintrag über ihre Mutter, kurz nachdem sie ihr erstes Kind, den heute 14-jährigen Benjamin, zur Welt gebracht hatte. "Ich bin mit der Erfahrung aufgewachsen, dass meine Mutter immer ihr Bestes gab, um für uns sechs Mädchen alles zu tun, was sie konnte", so das Model damals. "Meine Mutter hat ihr ganzes Leben ihrer Familie gewidmet und das mit großer Anmut", schrieb sie am Internationalen Frauentag. "Sie ist meine Heldin", schwärmte Bündchen von ihrer Mama. "Sie ist der Grund, warum ich glaube, dass eine Frau der Kern einer Familie ist. Ich kann nur hoffen, für meine Kinder das zu sein, was sie war und für immer für uns zu sein wird, unser Fels."