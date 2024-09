Michael Schumachers Tochter hat geheiratet: Foto von Hochzeit auf Mallorca

Michael Schumacher teilt Hochzeitsfoto

Die Zeremonie im Kreis von Familie und Freunden fand auf dem Ferienanwesen der Familie auf der spanischen Mittelmeer-Insel statt.

Die 27-jährige Schumacher-Tochter, die laut Bild seit sieben Jahren mit Bethke liiert ist, teilte auf Instagram ein Foto, auf dem die beiden Frischvermählten zu sehen sind.

"Forever yes to you, yes to forever", schrieb sie unter das Bild, auf dem sie sich in einem weißen Brautkleid an Bethke schmiegt. Übersetzt: "Für immer ja zu dir, ja für immer."