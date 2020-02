Gina Lollobrigida droht mit Auswanderung aus Italien

Die italienische Starschauspielerin Gina Lollobrigida (92) droht mit der Auswanderung aus Italien. In einem Schreiben an Giovanni Grasso, Medienberater des italienischen Staatschefs Sergio Mattarella, bat die Diva, den Präsidenten über die schwere Ungerechtigkeit zu informieren, die sie erleiden müsse. Sie werde als unzurechnungsfähig behandelt, obwohl sie es nicht sei, hieß es in dem Schreiben.

Wie die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Samstagsausgabe) berichtete, sei Lollobrigida wegen des Beschlusses ihres Vermögensverwalters empört, das Eigentum in ihrer Villa in der Via Appia Antica in Rom bewerten zu lassen. Der Vermögensverwalter war vor einem Jahr von einem Gericht ernannt worden. Laut einem psychiatrischen Gutachten sei Lollobrigida zurechnungsfähig, wegen ihrer narzissistischen, obsessiv-kompulsiven Persönlichkeit sei ihre Fähigkeit, mit der Realität umzugehen, jedoch geschwächt.

"Wie eine Kriminelle behandelt"

Lollobrigida erklärte, sie werde es keinem Gerichtsvertreter erlauben, ihr Eigentum zu schätzen. Sie werde niemandem die Tore ihrer Villa öffnen, auch wenn der Vermögensverwalter in diesem Fall die Polizei rufen könnte. Die Diva protestierte, dass sie wie eine Kriminelle behandelt werde, und drohte mit einer Abwanderung aus Italien, das Land, das sie in ihrer 70-jährigen Tätigkeit als Schauspielerin, Künstlerin und Fotografin stets repräsentiert habe.

Lollobrigida protestierte auch, dass der Vermögensverwalter ohne ihre Zustimmung den Anwalt ersetzt habe, der sie beim Prozess gegen ihren Ex-Manager Andrea Piazzolla vertrete. Von 2013 bis 2018 soll Andrea Piazzola der Diva einen Teil ihres Vermögens gestohlen haben. Unter anderem soll er 2015 dank des Vertrauens der Schauspielerin eine Wohnung und zwei kleine Hotels unweit der Spanischen Treppe in Rom verkauft haben. Das Geld soll er eingesteckt haben.