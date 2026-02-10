Die Wogen nach dem überraschenden Sieg von Gil Ofarim beim diesjährigen RTL-Dschungelcamp gehen weiterhin hoch. Sehr überraschend meldete sich nun auch der frühere Hotelangestellte zu Wort, dem der Sänger vorwarf, aufgrund seiner Davidsternkette ein Zimmer verweigert zu haben. Die Causa wurde bekanntlich später vor Gericht verhandelt. Markus W. gab dem Nachrichtenportal zeit.de ein Interview – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Markus W.: "Das wirkt für mich sehr befremdlich" Markus W. betont, das Dschungelcamp nicht verfolgt zu haben, doch die jüngsten Schlagzeilen blieben ihm nicht verborgen. Besonders die Andeutungen Ofarims, es habe eine Verschwiegenheitsvereinbarung gegeben, machen ihn wütend. "Das wirkt für mich sehr befremdlich, es ärgert mich massiv, und ich frage mich auch: Ist es denn nie vorbei?" Ofarims Aussagen im Camp bezeichnete er als "zweifelhafte Andeutungen". Der Sänger sprach im Dschungelcamp, trotz Drängen der anderen Kandidaten, nicht über den Skandal und berief sich dabei auf eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Laut Markus W. sei das nicht die Wahrheit. "Es gibt übrigens auch keinen Schweigedeal oder eine Verschwiegenheitsverpflichtung, obwohl Herr Ofarim das nahelegt. Er kann über die Vorgänge in der Lobby sprechen", so der 37-Jährige. "Das Einzige, was er nicht wiederholen darf, ist die Unwahrheit über mich. Er hat im Zuge des Vergleichs vor Gericht eine Unterlassungserklärung abgegeben. Das bedeutet, er darf nicht mehr sagen, dass ich ihn wegen des Tragens einer Davidstern-Kette des Hotels verwiesen hätte. Und er darf auch keine ähnlichen Aussagen tätigen, die andeuten, dass eine antisemitische Äußerung stattgefunden habe. Das ist alles."

Markus W. über die Überwachungsvideos Irritiert sei er auch über Ofarims Andeutung, die Überwachungsvideos aus dem Hotel seien manipuliert worden, so Markus W. gegenüber zeit.de. "Es macht mich fassungslos. Weder das Gericht noch der Videogutachter haben die Glaubwürdigkeit der Aufnahmen in Zweifel gezogen – ebenso wenig wie die Aussagen der Zeugen." Das vereinbarte Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro habe er von Ofarim bisher nicht erhalten, fügte er hinzu. Gil Ofarim "inszeniert sich als Opfer – obwohl ich das bin" Markus W. äußert im Interview auch sein Unverständnis darüber, wie Ofarim sich in der Öffentlichkeit darstellt. "Mir geht es nicht gut damit, wie er sich jetzt inszenieren konnte. Denn es hinterlässt bei mir den Eindruck, dass die öffentliche Wahrnehmung dieses Falles wieder kippt." Und weiter: "Die Staatsanwaltschaft hat Tatsachen ermittelt, die vor Gericht Bestand hatten. Gil Ofarim hat diese Tatsachen irgendwann bestätigt, indem er sich bei mir entschuldigte und das Video löschte. Nun habe ich den Eindruck, dass alles wieder infrage gestellt wird." Markus W. findet deutliche Worte: "Er inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich."