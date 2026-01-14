Wegen Ofarim: Shitstorm für weiteren Dschungelcamp-Kandidaten

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sorgt schon vor dem Start am 23. Jänner für reichlich Gesprächsstoff. Im Fokus steht dabei vor allem Sänger Gil Ofarim, dessen Teilnahme, aber auch Rekordgage auf gemischte Reaktionen stößt und sogar Boykottaufrufe für die Show hervorgerufen hat – mehr dazu lesen Sie hier. In genau dieses Kreuzfeuer ist nun auch Stephen Dürr geraten. Der deutsche Schauspieler wird ebenfalls rund um das australische Dschungel-Lagenfeuer teilnehmen und um die Gunst des Publikums buhlen. Genau diese scheint er aber bereits jetzt verloren zu haben. Denn auf Instagram hagelt es massive Kritik gegen den 51-Jährigen – und erneut ist Ofarim der Grund dafür.

"Wir müssen uns mit der Personalie Gil Ofarim auseinandersetzen" Der ehemalige "Unter Uns"-Star hat in den letzten Tagen die Vorstellungs-Videos aller Kandidatinnen und Kandidaten auf seinem Instagram-Channel geteilt, darunter auch das von Gil Ofarim. Das hat allerdings nicht allen seiner 25.000 Followern gefallen. Dürr wurde vorgeworfen, den umstrittenen Musiker zu promoten und sich auf dessen Seite zu schlagen. Doch das möchte der Schauspieler nicht auf sich sitzen lassen. In einer Stellungnahme auf Instagram (via bunte.de) erklärte sich Dürr. "Gil Ofarim kommt mit in den Dschungel, das habe ich gerade gepostet vom 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'-Insta-Channel, wie ich das mit allen Kandidatinnen und Kandidaten mache, die mit einziehen." Dürr machte zudem deutlich, dass die Kandidaten selbst keinen Einfluss auf die Auswahl der Mitstreiter haben. "Gil Ofarim ist jetzt nunmal ein Teil dieser Show und alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten wurden einfach vorher nicht gefragt und RTL hat einfach entschieden, dass wir uns mit der Personalie Gil Ofarim eben auseinandersetzen müssen. Wie jeder sich mit allen auseinandersetzen muss – irgendwie, denn es wird ja eine ganz schön spannende und vielleicht auch sehr harte Reise."

Wird Dürr mit Ofarim "Tacheles" sprechen? Dürr war bereits Kandidat bei den Reality-Shows "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" sowie "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand", er weiß also, wie man für Unterhaltung und auch Kontroversen – und Screentime – sorgt. Dass er Gil nicht zur Seite, sondern ihn aufgrund seines Antisemitismus-Skandals im Dschungel zur Rede stellen könnte, davon könnte eine Reaktion Dürrs auf einen Kommentar einer Userin zeugen. Unter einem Instagram-Beitrag über seine Teilnahme am Dschungelcamp postete ein Fan: "Hoffe, du hast klare Worte, wenn du auf diesen Gil Ofarim triffst, schon allein dafür werden dir ganz vile dankbar sein." Als Antwort schrieb Dürr ein knappes, aber deutliches: "Ja...". Dürfen wir uns also auf Konfrontationen zwischen den beiden Alpha-Männchen freuen? Aber auch andere, ähnliche Kommentare, ließ Dürr nicht unbeantwortet. Auf "Hoffe, dass du Dschungelkönig wirst. Bist mega sympathisch (no homo). Bin mal auf Gil gespannt", reagierte der Schauspieler mit: "Danke. Ja, ich auch." Ein anderer User schrieb: "Ich freue mich schon darauf, wenn Stephen mal Tacheles redet", worauf dieser mit einem Emoji von zwei erhobenen Händen antwortete.