Simone Ballack trägt Schmuck mit der Asche ihres Sohnes

Simone Ballack trägt laut eigenen Worten die Asche ihres toten Sohnes Emilio in einem Schmuckstück immer bei sich. Nun hadert die 49-Jährige damit, ob sie es auch mit nach Australien ins RTL-Dschungelcamp nehmen soll.

"Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Anhänger mit dem Stein meines Sohnes mitnehmen soll. Er enthält die gepresste Asche von Emilio und ist ein einzigartiges Schmuckstück von unschätzbarem emotionalem Wert für mich", sagte Ballack der Zeitschrift Bunte.

Ballack ist Kandidatin in der neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Das Dschungelcamp 2026 beginnt am 23. Jänner. Michael und seine frühere Frau Simone Ballack haben noch zwei gemeinsame Söhne - Louis und Jordi. Ihr Sohn Emilio starb im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal.