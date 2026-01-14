Ex-Prinz Andrew: Neue Demütigung von Bruder Charles

Es ist viel und ausreichend geschrieben worden in den vergangenen Monaten über die familieninterne Bestrafung des ehemaligen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor und seinen erzwungenen Auszug aus der vornehmen Roy Lodge, die er gemeinsam mit Ex-Frau Sarah Ferguson viele Jahre lang quasi kostenfrei bewohnen durfte. Nach zahlreichen Spekulationen und langem Hin und Her steht nun wohl endgültig fest, wann Andrew seinem geliebtes Luxus-Zuhause Lebewohl sagen muss. Experten sprechen diesbezüglich von einer erneuten Demütigung Andrews seitens seines Bruders, König Charles III.

66. Geburtstag bereits im neuen Zuhause Die Deadline für Andrews Auszug soll bereits der 19. Februar sein – bis dahin muss der 65-Jährige das 30-Zimmer-Anwesen geräumt haben. Das berichten unter anderem das britische Portal Express sowie die britische Zeitung The Sun. Das Brisante an diesem Datum: Am 19. Februar feiert Andrew seinen 66. Geburtstag. Zudem ist die Deadline nun viel früher angesetzt, als man bisher vermutet hatte. Hinter vorgehaltener Hand sehen Experten darin eine weitere Demütigung für Andrew seitens des Königs – und eventuell auch des Thronfolgers, Prinz William –, der aber vor allem endlich die "Causa Andrew" damit abschließen möchten. Immerhin zählt Andrews Verbindung zum pädophilen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu den größten Skandalen in der Geschichte der Royals, der lange Zeit das gefährliche Potenzial hatte, die königliche Familie zu Fall zu bringen. Doch laut einer Quelle steckt nicht Charles, sondern Andrew selbst hinter dem raschen Auszug aus der Royal Lodge: "Er hat endlich beschlossen, sein Leben in die Hand zu nehmen und zieht deshalb früher als geplant aus, um Ende des Monats, oder zumindest vor seinem Geburtstag im Februar, einen Neuanfang zu wagen", betont der Insider – angeblich ein Freund Andrews – gegenüber The Sun.

Umfangreiche Renovierungsarbeiten Schon länger bekannt ist, dass Andrew auf die Marsh Farm auf dem königlichen Anwesen in Sandringham, Norfolk, umziehen wird – ein deutlich bescheidenerer Wohnsitz als die Royal Lodge. Das Anwesen, ein seit mehreren Jahren leerstehendes Wirtschaftsgebäude, ist allerdings derart heruntergekommen, dass umfangreiche Renovierungsarbeiten nötig waren und sind. Diese Umbauarbeiten sind auch aktuell noch in vollem Gange, wie Bilder, die The Sun veröffentlichte, zeigen. Um die Privatsphäre für den ehemaligen Prinzen zu gewährleisten, wurden rund zwei Meter hohe Holzzäune errichtet. Zudem wurden laut The Sun zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, darunter eine Videoüberwachungsanlage und mehrere neue Türen.