Gianna Nannini: Mutter werden mit Mitte 50 ist in Ordnung

Für die italienische Sängerin Gianna Nannini ("Bello e impossibile") ist es in Ordnung, auch mit Mitte 50 noch Mutter zu werden.

"Ich glaube nicht, dass ich zu alt war, denn ich glaube nicht an Alter. Es spielt für mich keine Rolle", sagte die 69-Jährige, deren Tochter 2010 zur Welt kam, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in einem am Freitag veröffentlichten Interview.