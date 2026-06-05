Gesamter Brustkorb gebrochen: Sharon Stone wurde Opfer von Gewalt

Vor etwa zehn Jahren wurde Schauspielerin Sharon Stone (68) körperlich angegriffen. "Ich wurde von hinten geschlagen. Ich lag bewusstlos auf dem Boden (...). Ich wusste nicht, wie ich dorthin gekommen war", erzählt sie jetzt im Podcast "The Person Who Believed in Me".

Doch erst viele Jahre später wurde ihr bewusst, was hier überhaupt passiert war. Denn als sie aufgrund eines anderen Leidens bei einem Arzt war, sagte ihr dieser: "Ihr Brustkorb ist komplett gebrochen und vernarbt. Es ist klar, dass Sie angegriffen wurden und dass das, was Ihnen widerfahren ist, eine Straftat war."