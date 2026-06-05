Gesamter Brustkorb gebrochen: Sharon Stone wurde Opfer von Gewalt
Vor etwa zehn Jahren wurde Schauspielerin Sharon Stone (68) körperlich angegriffen. "Ich wurde von hinten geschlagen. Ich lag bewusstlos auf dem Boden (...). Ich wusste nicht, wie ich dorthin gekommen war", erzählt sie jetzt im Podcast "The Person Who Believed in Me".
Doch erst viele Jahre später wurde ihr bewusst, was hier überhaupt passiert war. Denn als sie aufgrund eines anderen Leidens bei einem Arzt war, sagte ihr dieser: "Ihr Brustkorb ist komplett gebrochen und vernarbt. Es ist klar, dass Sie angegriffen wurden und dass das, was Ihnen widerfahren ist, eine Straftat war."
Das Krankenhaus meldete den Vorfall zwar, Sharon Stone entschied sich aber gegen eine Anzeige.
"Da es schon ein Jahrzehnt her war und ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, habe ich mich dagegen entschieden." Sie würde zwar genug Beweise haben, wollte aber nicht, "dass das mein Vermächtnis wird".
Wer ihr Gewalt angetan hatte, wollte sie auch nicht sagen.
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