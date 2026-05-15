Sharon Stone trauert um älteren Bruder Mike Stone

US-Schauspielerin Sharon Stone trauert um ihren älteren Bruder Mike Stone. Die 68-Jährige gab den Tod des Musikers am Mittwoch in einem Beitrag auf Instagram bekannt. "Mein ältester Bruder ist gestorben. Nach langer Krankheit. Wir wünschen ihm Frieden", schrieb die "Basic Instinct"-Darstellerin zu einem Porträtfoto ihres Bruders. Den Beitrag unterzeichnete sie gemeinsam mit ihren drei Söhnen Roan, Laird und Quinn.

Weitere Details zu Todesursache oder Zeitpunkt des Todes nannte Stone zunächst nicht. Mike Stone wurde 74 Jahre alt. Er arbeitete Medienberichten zufolge als Musiker und trat vereinzelt auch in Filmproduktionen auf. Für die Schauspielerin ist es ein weiterer schwerer Verlust innerhalb ihrer Familie. Erst 2023 war ihr jüngerer Bruder Patrick Stone im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Herzerkrankung gestorben. Dessen kleiner Sohn River war bereits 2021 im Alter von elf Monaten an Organversagen gestorben. Im vergangenen Jahr starb zudem Stones Mutter Dorothy mit 91 Jahren.