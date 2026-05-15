Dänische Königin Margrethe wegen "Herzkrampf" im Krankenhaus

Sorge um Dänemarks Altkönigin: Margrethe II. ist mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab das Königshaus am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Den Angaben nach handelt es sich bei den gesundheitlichen Problemen um einen "Herzkrampf". Der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge ist damit die sogenannte Angina pectoris gemeint, die sich bei Betroffenen etwa mit Schmerzen in der Brust bemerkbar macht.

"Müde, aber bei guter Laune"

Die Erkrankung ist häufig auf Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen zurückzuführen. Der Mitteilung zufolge wird die 86-Jährige über das Wochenende für weitere Untersuchungen und zur Beobachtung in der Universitätsklinik Rigshospitalet in Kopenhagen bleiben. Die Königin sei "müde, aber bei guter Laune". Weitere Angaben machte das Königshaus nicht. Die Öffentlichkeit werde informiert, sobald es Neuigkeiten gebe.