Nach Krisengerüchten: Insider enthüllt, wieso für Harry Scheidung nicht infrage käme

"Ärger im Paradies" titelte kürzlich Page Six über Herzogin Meghan und Prinz Harry. Es mehrten sich Gerüchte um eine vermeintliche Krise bei dem Ehepaar. So schrieb etwa das Promiportal RadarOnline, dass sich der Herzog und die Herzogin von Sussex "Zeit alleine nehmen", um ihre Beziehung zu retten. "Sie versuchen herauszufinden, was passiert ist", so eine namentlich nicht genannte Quelle. Jetzt kam ein Meghan und Harry nahestehender Insider auf die Schlagzeilen zu sprechen.

Insider: Harry will Familie um jeden Preis zusammenhalten

Der Quelle zufolge würde es keine Anzeichen für Probleme in der Ehe von Prinz Harry und Meghan geben, obwohl böse Gerüchte im Umlauf waren – und dass Harry "so viel Zeit" in seine Beziehung und ihr Familienleben wie möglich investiere.

