Gerüchte um Bradley Cooper und Gigi Hadid verdichten sich

Cooper und Hadid sollen einander 2023 näher gekommen sein. Die zwei Stars seien innerhalb kurzer Zeit zweimal gemeinsam in New York City gesichtet worden, hieß es im Oktober. Eine namentlich nicht genannte Quelle hatte dem People-Magazin damals mitgeteilt, dass beide "es genießen, sich kennenzulernen, es aber vorerst locker angehen". "Sie haben Spaß", so der Insider. "Sie ist unabhängig und vielbeschäftigt. Daher glaube ich nicht, dass sofort etwas Ernstes passieren wird, wenn überhaupt." Offiziell bestätigt haben Cooper und Hadid ihre angebliche Liebesbeziehung bislang nicht.