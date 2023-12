Anruf von Schulkrankenschwester: Bradley Cooper unterbricht Pressekonferenz

Hollywoodstar Bradley Cooper hat einem Medienbericht zufolge eine Pressekonferenz zu seinem neuen Film "Maestro" unterbrochen, nachdem er einen Anruf von der Schulkrankenschwester seiner Tochter Lea De Seine erhalten hat. Laut der britischen Zeitung Daily Mail verließ Cooper mit den Worten "Es tut mir sehr leid" in New York City die Bühne, nachdem er auf sein Telefon geblickt hatte. Er habe gebeten, für einen Rückruf kurz den Raum verlassen zu können. Danach sei klar gewesen: Cooper muss zu Lea in die Schule. Was genau passiert war, verriet er nicht. "Ich muss da hin, es ist nur ein zehnminütiger Spaziergang", habe Cooper sich entschuldigt.

Erst kürzlich hatte sich Cooper gemeinsam mit seiner Tochter auf dem roten Teppich Los-Angeles-Premiere von "Maesto" gezeigt. Das sechsjährige Mädchen stammt aus seiner Beziehung mit Model Irina Shayk und scheint sich im Rampenlicht sehr wohlgefühlt zu haben.