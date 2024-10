Gerücht um Johnny Depp und Penelope Cruz bestätigt

Der Oscar-nominierte Depp und Oscar-Gewinnerin Cruz standen schon mehrfach zusammen vor der Kamera. 2 001 waren sie in dem Krimi "Blow" zu sehen, darauf folgten "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" (2011) und "Mord im Orient Express" (2017). Zuletzt waren sie gemeinsam in "Mord im Orient Express" zu sehen .