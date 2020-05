Germany's Next Topmodel: Finale 2020 ohne Heidi Klum

In diesem Jahr sei "alles anders", so Klum. Man habe sich daher etwas überlegen müssen, um "trotz der Pandemie ein spannendes und unterhaltsames Finale auf die Beine zu stellen". Dieses werde in einem klassischen Fernsehstudio, ohne Publikum, mit Sicherheitsabstand und mit einem verkleinerten Produktionsteam stattfinden, heißt es.

Die Gewinnerin wird Klum trotz aller Änderungen selbst verkünden: "Ich werde live aus Los Angeles meine Siegerin küren. Das wird wieder ein sehr besonderer Moment", so die "Model-Mama" laut Pressemitteilung.

Germany’s next Topmodel - das Finale: Donnerstag, 21. Mai 2020 um 20:15 Uhr live auf ProSieben.