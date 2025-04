Geri Halliwell trägt nur noch Weiß – und diese Männer sind "Schuld" daran

"Ob Steve Jobs oder der Facebook-Typ [ Mark Zuckerberg, Anm.]. sie tragen alle das Gleiche, wie eine Uniform." Dieser minimalistische Stil spreche sie an, denn er sei praktisch und würde die Ankleidezeit am Morgen um vieles verkürzen, ist Halliwell überzeugt. "Alles passt zusammen. Es geht um Schlichtheit."

"Ich hatte eine Phase in meinen Zwanzigern, in der ich ständig Schwarz trug", erinnert sich die Sängerin und spielt dabei auf ihre Zeit kurz vor und nach ihrem Ausstieg bei den Spice Girls an. "Ich habe mir viele Männer angeschaut, und sie tragen immer das Gleiche", fügte sie hinzu.

Nobles Leben und Hochglanz-Ehe

Dieser zurückgenommene, betont kultivierter Look passt zu Halliwells neuem Luxus-Leben an der Seite von Formel-1-Red-Bull-Chef Christian Horner: Das Ehepaar (die Beziehung der beiden wird gerne als "Hochglanz-Ehe" bezeichnet) ist vor allem in der Londoner High Society unterwegs, gibt sich britisch-vornehm und genießt das Leben am Land (Halliwell besitzt zwei herrschaftliche Landgüter) mit ihren drei Kindern sowie zahlreichen Tieren. Privatjets gehören zum Alltag des Paares.

Es ist mehr als deutlich, dass Halliwell sich in ihrem neuen noblen Leben, einem Mix aus Perfektionismus und Snobismus, wohl fühlt. Insidern zufolge soll Halliwell hart dafür arbeiten, dieses nicht zu verlieren. Von klein auf habe sie davon geträumt, Teil der erlesenen High Society zu sein, heißt es.