Es ist so weit: Für Meghan geht's ans Eingemachte

Viel hat man im Vorfeld darüber gelesen, gleichzeitig ist immer noch wenig darüber bekannt – aber jetzt hat das Warten ein Ende: Die Lifestylemarke "As Ever" von Herzogin Meghan ist endlich veröffentlicht.

"Was für ein Abenteuer"

Obwohl sie das Video am ersten April postete, handelt es sich um keinen Aprilscherz: Man sieht Meghan beschwingt in der Küche stehen, in einem großen Topf umrührend und umgeben von ihren neuen Produkten. Dazu schrieb sie: "Noch einmal schlafen. Vom Anfang bis zum Ziel: Was für ein Abenteuer!" Das bedeutet, dass die Produkte von "As Ever" bereits ab heute, zweiter April, am Markt erhältlich sind.

Auch die offizielle Homepage ist mittlerweile online gegangen und sieht tatsächlich sehr anspruchsvoll aus. "As ever ist mehr als eine Marke – es ist eine Liebessprache", ist dort zu lesen. "Erstellt von Meghan, Herzogin von Sussex, präsentiert As ever Ihnen eine Produktkollektion, die von ihrer langjährigen Leidenschaft fürs Kochen, Bewirten und Gastgebersein inspiriert ist." Und weiter: "Diese kuratierte Kollektion wurde entwickelt, um Ihren Alltag zu verschönern und Ihnen Momente der Freude zu schenken."

Die Kollektion besteht aus Marmeladen, Honig (aus Wildblumen), verschiedenen Teesorten und Keksen mit Blumenstreusel. Auch separate Blumenstreusel sowie eine Palatschinken-Mischung sind zu finden. Bisher ist es jedoch nur möglich, sich in eine Newsletter-Liste einzutragen. Preise sind keine angegeben.