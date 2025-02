Herzogin Meghan ändert Namen ihrer Lifestyle-Marke: Das ist der Grund

"As Ever" statt "American Riviera Orchard"

Der ursprüngliche Name American Riviera Orchard passe nicht, wie Meghan nun in einem wackeligen Instagram-Video sagt. Stattdessen heiße ihr Unternehmen nun "As Ever". "Die Katze ist aus dem Sack. Ich bin schockiert, dass wir das so lange geheim gehalten haben", so die Frau von Prinz Harry am 18. Februar. Sie erklärt: "Letztes Jahr dachte ich: 'Amerikanische Riviera, das klingt nach einem tollen Namen.' Es ist meine Gegend. Es ist ein Spitzname für Santa Barbara, aber es beschränkte mich auf Dinge, die nur in dieser Gegend hergestellt und angebaut werden."

Deshalb habe sie darüber nachgedacht und auf den richtigen Moment gewartet, "um einen Namen mitzuteilen, den ich mir für 2022 gesichert hatte". "As Ever" bedeute im Wesentlichen "Wie es immer war", so Meghan. "Und wenn ihr mir seit 2014 mit 'The Tig' gefolgt seid, wisst ihr, dass ich schon immer gerne gekocht, gebastelt und im Garten gearbeitet habe." Das gebe es auch weiterhin mit ihrer neuen Marke.