Nicht nur Brad Pitt wüßte über Angelina Jolie und Jennifer Aniston so manch pikante Geschichte zu berichten. Auch Schauspieler Gerard Butler teilte mit den beiden Hollywood-Damen (zumindest auf der Leinwand) intime Momente – und plauderte nun gegenüber Moderator Andy Cohen ein intimes Detail über seine beiden ehemaligen Co-Stars aus.

Aniston oder Jolie: Wer kann besser küssen?

Mit Aniston war der Schotte 2010 in der Actionkomödie "The Bounty Hunter" zu sehen. Zusammen mit Jolie drehte er 2003 den zweiten Tomb Raider-Teil "Die Wiege des Lebens".

Foto: verleih

Foto: verleih

Cohen wollte in seiner Show "Watch What Happens Live" nun von Butler wissen, welche Dame die bessere Küsserin sei.

Butlers klare Antwort: "Jennifer Aniston. Ich sag's dir ganz ehrlich."

Auch sonst gab sich der Schauspieler offen und plauderte unter anderem über die verrücktesten Orte, an denen er schon einmal Sex hatte. Auf die Nachfrage, ob darunter auch Sex in einem Flugzeug fallen würde, antwortete er: "Tatsächlich nicht. Ich hatte einmal Sex neben einem Vulkan. Das war ziemlich cool. Genau genommen war es ziemlich heiß. Ein anderes Mal war es auf einem Gletscher. Wenn du dich an einem interessanten Ort befindest, denkst du irgendwie 'Es wäre nett zu...'"