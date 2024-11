Das ehemalige Supermodel Georgina Cooper ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Medienberichten zufolge starb die Britin, die in den 90er Jahren internationale Erfolge feierte, auf der griechischen Ferieninsel Kos an einer Hirnblutung infolge einer Covid-19-Erkrankung.

Begann mit 13 zu modeln

Cooper begann im Alter von 13 Jahren zu modeln. 1992 belegte sie den dritten Platz beim Wettbewerb "Elite Look of the Year“ und wurde von Premier Model Management unter Vertrag genommen. Mit 15 Jahren trat sie in einem Musikvideo von Bon Jovi auf.