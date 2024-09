In Georgien ist kurz nach Verabschiedung eines international hochumstrittenen LGBTQ-Gesetzes eine bekannte Transgender-Aktivistin getötet worden. Wie das georgische Innenministerium erklärte, wurde die als Model, Schauspielerin und Influencerin aktive Kesaria Abramidze am Mittwoch in ihrer Wohnung "mit mehreren Messerstichen" getötet. Demnach nahm die Polizei den Freund Abramidzes als Tatverdächtigen fest.