George Clooney will angeblich Luxusvilla am Comer See verkaufen

Hollywood-Star George Clooney will nach Medienberichten seine Luxusvilla am Comer See loswerden. Das Anwesen in der Gemeinde Laglio direkt am Ufer des norditalienischen Sees, wo sich der 62-jährige Schauspieler seit zwei Jahrzehnten immer wieder aufhält, steht demnach zum Verkauf. Dies berichtete die italienische Zeitschrift Oggi unter Berufung auf eine Immobilienagentur, die sich in der Region auf hochpreisige Häuser und Grundstücke spezialisiert hat.