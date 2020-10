Unvorstellbar: In diesem Film hätte Clooney Ryan Goslings Rolle spielen sollen

2004 verzauberten Ryan Gosling und Rachel McAdams in "The Notebook" (deutscher Titel: "Wie ein einziger Tag") als Liebespaar ein Millionenpublikum. Was bisher über den Film, der als einer der schönsten Liebesfilme aller Zeiten gehandelt wird, bisher nicht bekannt war: Auch Hollywoodstar George Clooney wäre um ein Haar darin zu sehen gewesen.

Clooney war für Goslings Rolle vorgesehen

Liebesfilme standen bisher nur wenige auf Clooneys Agenda. Gegenüber dem Magazin Deadline enthüllte der 59-Jährige, der in den 1990er-Jahren dank der Serie "Emergency Room" einem internationalen Publikum bekannt wurde und sich inzwischen auch als Regisseur und Drehbuchautor etablieren konnte, nun aber, dass er beinahe eine Rolle in "The Notebook" angenommen hätte - und das nicht etwa eine Nebenrolle.

Eigentlich hätte er die männliche Hauptrolle des Noah spielen sollen, die später Ryan Gosling bekam, während Paul Newman ältere Version von Goslings Charakter hätte portraitieren sollen.

"Wir hätten 'The Notebook' zusammen machen sollen", erzählte Clooney über sich und Newman. "Ursprünglich hätte ich ihn [Anm. Paul Newman] als jungen Mann spielen sollen. Das war lustig. Wir haben uns getroffen und gesagt: 'Das ist es. Das wird großartig."

Doch dann hätten ihn Zweifel überkommen, als er sich alte Paul Newman Filme angesehen und realisiert hätte, dass er ihm rein gar nicht ähnlich sehe, so Clooney. Nie im Leben hätte ihm jemand abgekauft, die jüngere Version von Newman zu sein.