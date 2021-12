George Clooney verzichtet auf 35 Millionen-Dollar für einen Tag Arbeit

US-Schauspieler George Clooney kann sich über mangelnde Jobangebote nicht beklagen – auch wenn er es nach eigener Angabe gar nicht mehr nötig habe zu arbeiten. "Im Grunde gibt es nicht so viele tolle Rollen – und ich muss nicht schauspielern", so Clooney gegenüber The Guardian.

Clooney verzichtet auf 35-Millionen-Deal

Da kann es schon mal vorkommen, dass der zweifache Vater einen lukrativen Deal ablehnt. "Mir wurden 35 Millionen Dollar für einen Tag Arbeit für einen Werbespot einer Fluggesellschaft angeboten, aber ich habe mit Amal darüber gesprochen und wir entschieden, dass es sich nicht lohnt", verriet der wohlbetuchte Hollywoodstar, dessen Vermögen auf 170 Millionen US-Dollar geschätzt wird.