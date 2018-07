George Clooney: Nach Unfall im Spital

US-Star George Clooney hat sich am Dienstag bei einem Rollerunfall auf Sardinien verletzt. Der Schauspieler und Regisseur befindet sich seit einem Monat auf der Insel, auf der er für die Sky-Gruppe die neue TV-Serie "Catch 22" dreht, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Beckenfraktur nach Rollerunfall

Clooney hatte an Bord seines Scooters ein Hotel in der Ortschaft Porto San Paolo in der nördlichen Provinz Olbia verlassen - und war mit einem Pick-up-Laster zusammengeprallt. Laut dem italienischen Klatsch-Magazin Chi sei er auf der Staatsstraße entlang der Costa Corallina unterwegs gewesen, als sich der Unfall ereignete.

Clooney wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus von Olbia geführt. Vermutet wurde zunächst eine Beckenfraktur. Nun wurde bekannt, dass der zweifache Vater mit einer Knieprellung davongekommen sein soll. Die Verkehrspolizei prüft die Umstände, die zum Unfall geführt haben.