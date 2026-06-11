George Clooney über seinen 007-Favoriten: "Wäre ein großartiger Bond"

Die Suche nach dem nächsten 007-Darsteller hat im Mai offiziell begonnen. Doch schon lange zuvor geisterten zahlreiche Spekulationen durchs Netz und auch Fans werden nicht müde zu betonen, wen sie für ihren persönlichen Favoriten halten. Nun gab auch Hollywood-Star George Clooney seine Meinung zur Thematik ab. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter betonte er, dass für ihn ganz klar sei, wer in die Fußstapfen von Daniel Craig treten sollte: nämlich der britische Schauspieler Callum Turner (36).

"Der perfekte Mann für diese Rolle" "Ich hoffe, dass Callum am Ende der nächste Bond wird. Ich glaube, er wäre ein großartiger Bond", so Clooney gegenüber The Hollywood Reporter. "Er ist groß, gutaussehend, charmant und Brite – also der perfekte Mann für diese Rolle.“ Clooney weiß, wovon er spricht, kennt er Turner doch persönlich. Die beiden arbeiteten für das Sportdrama "Die Jungs im Boot" (2023) zusammen – Clooney als Regisseur, Turner als Schauspieler. Offenbar hatte der Brite bei Clooney damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Tatsächlich gilt Turner als Favorit für die Rolle des nächsten James Bond, doch dieser betont, von diesen Gerüchten nichts zu wissen. "Ich sage Ihnen, was das Lustige an dieser Bond-Sache ist: Sogar die besten Freunde fragen danach, Leute, mit denen man seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen hat, schreiben Nachrichten – und man weiß gar nichts!", so Turner amüsiert gegenüber der Zeitschrift. "Es ist so seltsam, dass etwas passiert und gleichzeitig überhaupt nichts passiert. Ich weiß wirklich nichts. Ich finde es einfach ziemlich amüsant.“ Turner sorgte zuletzt mit seiner Hochzeit mit Popstar Dua Lipa für Schlagzeilen.