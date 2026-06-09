Idris Elba: Hielt Schwarzen James Bond immer für unrealistisch

Entgegen jahrelanger hartnäckiger Gerüchte sah sich der britische Schauspieler Idris Elba selbst eigenen Angaben zufolge wegen seiner Hautfarbe nie als nächster James Bond. "Ich habe das immer für unrealistisch gehalten", erklärte der 53-Jährige dem GQ-Magazin.

Ein Schwarzer Schauspieler als Geheimagent 007 komme "realistisch gesehen in manchen Märkten einfach nicht an", sagte Elba. "Bond ist auf der ganzen Welt groß." Und nicht alle Zuschauer würden "auf einen Schwarzen Mann, einen afrikanischen Mann, stehen, der Bond spielt". "Das ist nicht das, was sie in ihrer Kultur mögen. Punkt."

Elba wuchs in London auf, seine Eltern stammen aus Sierra Leone und Ghana. Der Brite spielte in Serien wie "The Wire" und "Luther" mit. Dank seiner coolen Aura und seines Charismas hatten manche in ihm den ersten Schwarzen James Bond gesehen. Gerüchte um Elbas Nachfolge für den letzten 007-Darsteller Daniel Craig hielten sich mehr als zehn Jahre, obwohl Elba selbst sie immer wieder dementierte. Vergangenen Monat hatte er dem People-Magazin gesagt, dass er zu alt für die Rolle sei.

"James Bond wurde aus gutem Grund so geschrieben, wie er geschrieben wurde", sagte Elba nun. Die Gerüchte hätten ihm dennoch geschmeichelt. Zu möglichen größeren Änderungen an der Bond-Besetzung sagte der Brite: "Bond ist so unrealistisch, dass ein Hauch von Realität gut ist, aber wir sollten nicht versuchen, ihn 'woke' zu machen. Ich denke, man muss dem treu bleiben, was es ist: Eskapismus."

Produzentin Barbara Broccoli hatte schon vor Jahren ausgeschlossen, dass Bond von einer Frau gespielt werde, war aber offen für eine andere Hautfarbe des Darstellers. "Er sollte britisch sein und britisch kann jede Ethnie sein", sagte sie 2021 dem Magazin The Hollywood Reporter.

Gerüchte um Dua Lipas Ehemann

Noch ist nicht bekannt, wer die Nachfolge des bisherigen 007 Daniel Craig antreten soll. Britische Medien bringen ständig neue, angebliche Favoriten als Nachfolger ins Gespräch.