Lungenfibrose: "General Hospital"-Star Mark Goddard verstorben

Familie, Freunde und Fans trauern um Schauspieler Mark Goddard. Der US-Star, bekannt f√ľr seine Rollen in "Lost in Space" und "General Hospital", ist im Alter von 87 Jahren an einer Lungenfibrose gestorben.

Mark Goddard in Hospiz gestorben

In einem Statement auf Facebook erkl√§rte Goddards Frau Evelyn Pezzulich: "Es tut mir so leid, euch mitteilen zu m√ľssen, dass mein wunderbarer Ehemann am 10. Oktober verstorben ist."

Nur wenige Tage nach seinem 87. Geburtstag am 24. Juli sei der Schauspieler mit einer Lungenentz√ľndung ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo eine Lungenfibrose diagnostiziert wurde. "Wir waren voller Hoffnung, als er in ein Rehabilitationszentrum verlegt wurde, doch dann stellten die √Ąrzte fest, dass er eine Lungenfibrose im Endstadium hatte, f√ľr die es keine Heilung gibt", schrieb Goddards Frau.