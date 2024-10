Gemeinsames Dinner: Der Mann, der Jennifer Lopez jetzt Halt gibt

Nach zwei Jahren Ehe hat Jennifer Lopez im August die Scheidung von Ben Affleck eingereicht. Über ihre inzwischen vier gescheiterten Ehen sprach die Sängerin kürzlich ausführlich mit dem Interview-Magazin und beteuerte, aus ihren zahlreichen Beziehungs-Fehlgriffen gelernt zu haben.

Aus dem Umfeld der Sängerin hieß es in den vergangenen Monaten immer wieder, die Trennung von Affleck würde ihr enorm zusetzen. Sie selbst meinte in ihrem ersten Interview nach dem Liebes-Aus: "Ich kann mein Glück nicht bei anderen Menschen suchen. Ich muss das Glück in mir selbst haben." Das Single-Leben bezeichnete sie als "Neuland", das zuweilen auch beängstigend und traurig sein kann.

Jennifer Lopez feiert mit Gesangscoach Nach dem ersten Tief, welches die Trennung von Affleck mit sich brachte, scheint Jennifer Lopez jetzt aber wieder ins Society-Leben zurückzukehren. Nach der Teilnahme am AFI Fest 2024 begab sie am Samstagabend sich zum Dinner im Arden in Los Angeles, wie Page Six berichtet.

Die Sängerin Schauspielerin wurde zusammen mit ihren 16-jährigen Zwillingen Max und Emme und Gesangstrainer Stevie Mackey beim Besuch des bei Promis angesagten Hotspot fotografiert (zu sehen hier und hier). Lopez trat in einem zartrosa Slipdress auf und machte einen strahlenden Eindruck. J.Los Glamour-Look wurde mit einem mit Steinstickereien verzierten Trenchcoat abgerundet. Wer ist Stevie Mackey? Mackey seinerseits setzte in einem komplett schwarzen Outfit auf schlichte Eleganz, als er das Restaurant Arden verließ. Auch die beiden Kinder von Lopez, die sie mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony teilt, waren schwarz gekleidet.

Lopez arbeitet bereits seit Jahren mit ihrem Gesangscoach zusammen, der ihr auch privat eine wichtige Stütze zu sein scheint. Mackey erschien letzte Woche mit ihr und Jennifer Lewis auch in einem Instagram-Clip. Darin sitzt J.Lo mit Lewis und Mackey am Klavier und gibt einen Song zum Besten - um die US-Bürger zur Teilnahme an der Präsidentschaftswahl zu motivieren.