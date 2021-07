Gemeinsam auf dem Cover der Vogue: So schön ist Monica Belluccis Tochter

Mittlerweile ist Belluccis Tochter in der Modelbranche aber auch selbstständig ganz erfolgreich unterwegs. Im Gespräch mit der Vogue schwärmte Bellucci von der Unerschrockenheit ihrer Tochter: "Sie war schon immer so, ganz frei. Sie hat vor gar nichts Angst." Sie bedankte sich zudem für den emotionalen Moment, zusammen mit Deva gshootet zu werden. Es sei nämlich das erste offizielle Shooting, das sie zusammen mit Deva gemacht hat, so Bellucci, die hinzufügte, dass es möglicherweise auch das letzte sein könnte. Monica Bellucci wolle ihrer Tochter nämlich das Rampenlicht überlassen, berichtet das Fashion-Magazin.