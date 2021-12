Gelingt "Twilight"-Star Taylor Lautner nun endlich Karriere-Comeback?

Schon als Kind stand Schauspieler Taylor Lautner vor der Kamera. Mit Filmen wie "Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl" und "Im Dutzend billiger 2" feierte er damals seine ersten Karriere-Erfolge. Als Werwolf in der beliebten Vampir-Romanze "Twilight" sorgte er in den Nullerjahren für viel Aufmerksamkeit. Viele Fans waren vernarrt in den darin meist oben-ohne auftretenden Darsteller. Doch nach der erfolgreichen Buchverfilmung blieben die Rollen-Angebote und der große Durchbruch leider eher aus. Während seine Kollegen Robert Pattinson und Kristen Stewart mittlerweile sogar in Filmen mit Oscar-Hype zu sehen sind, wurde es um den einstigen Kinderstar seither eher ruhiger.

Taylor Lautner: Neuer "Netflix"-Film mit Kevin James

Durch Lautners Rolle in Ryan Murphys "Scream Queens" schaffte er es 2016 an der Seite von Jamie Lee Curtis und John Stamos kurz auf die Fernsehbildschirme zurück, allerdings wurde die Serie nach der Staffel mit ihm abgesetzt. Das erhoffte langfristige Comeback blieb dabei aus. Dies war für den 29-Jährigen aber glücklicherweise kein Grund aufzugeben und so darf er sich nun über seinen nächsten Film freuen.