"Twilight"-Star Taylor Lautner verlobt: Das ist der XXL-Verlobungsring

In einem Instagram-Posting zeigte Schauspieler Taylor Lautner letzte Woche, wie romantisch er um die Hand seiner Freundin Tay Dome angehalten hat. Auf dem Foto sieht man den 29-Jährigen kniend vor seiner Herzdame in einem Raum voller Rosen. Beleuchtet wird der intime Moment nur von Kerzen und einer Neonröhre, auf der man den Nachnamen des Schauspielers als Schriftzug lesen kann. "Und einfach so, wurden alle meine Wünsche wahr", schwärmt der Filmdarsteller über seinen Antrag. Dem erst am Wochenende veröffentlichten Post zufolge sagte Dome bereits letzten Donnerstag "Ja" zu Lautner.

Lautner und Dome zeigen Verlobungsring

Nun postete der Hollywood-Star erneut ein Bild anlässlich der freudigen News. Neben einer weiteren Liebesbotschaft an seine Verlobte zeigt sich das glückliche Paar nicht nur selbst, sondern präsentiert auf dem neuen Foto auch stolz den großen Verlobungsring.