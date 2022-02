Gehörprobleme: "Foo Fighters"-Star Dave Grohl "liest seit 20 Jahren Lippen"

Dave Grohl ist seit etlichen Jahren Teil der Musikbranche. Bevor er mit seiner Band "Foo Fighters" durchstartete, war er Schlagzeuger der Bands "Scream", "Nirvana" und "Queens of the Stone Age". Doch die vielen Auftritte haben ihre Spuren beim Musiker hinterlassen. In einem Interview mit Howard Stern gestand der 53-Jährige nun, er sei "taub".

Musiker Dave Grohl muss "seit 20 Jahren Lippen lesen"

In der "Howard Stern Show" verriet Dave Grohl, er hätte seit Jahren mit extremen Gehörproblemen zu kämpfen. "Ich habe sie schon lange nicht mehr testen lassen – ich meine, ich weiß, was sie sagen werden“, sagte der Musiker, auf die Frage, ob er sich von einem Arzt die Ohren ansehen ließ. "'Sie haben einen Hörschaden Tinnitus in Ihrem linken Ohr, Morseo als Ihr rechtes Ohr.'"