Gegen das Tabu: Wie Jessica Biel mit ihren Söhnen über die Periode spricht

Schauspielerin Jessica Biel ist es eigenen Angaben zufolge ein Anliegen, das Thema Menstruation zu enttabuisieren.

"Die Leute sprechen nicht genug über die Periode. Also habe ich ein Buch geschrieben, um das zu ändern", schreibt sie auf Instagram zu einem Video, in dem sie erklärt, warum ihr die Sache so wichtig ist. Das Werk soll Eltern helfen, mit Kindern über den Zyklus ins Gespräch zu kommen. "Wenn wir Erwachsene uns trauen, offen zu erklären, wie ein menstruierender Körper funktioniert, dann werden auch unsere Kinder lernen, selbstbewusst über ihre Körper zu sprechen", so Biel.

Biel: Offener und bewusster Umgang mit dem Thema Periode In einer Instagram-Fragerunde zur Veröffentlichung ihres Buchs sprach Biel darüber, wie sie mit ihren Söhnen Silas (8) und Phineas (3) über das Thema spricht. "Mein Zugang ist, dass ich ihnen die Wahrheit darüber sage, was mit mir los ist und wie ich mich fühle", so die Schauspielerin in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story. "Ich versuche, ihnen wahrheitsgemäße, echte, biologische, anatomisch korrekte Informationen zu geben. Und zwar so, dass sie nicht zu sehr überfordere." In ihren Erklärungen gehe sie sehr bewusst mit Begrifflichkeiten und Beschreibungen um: "Ich verstecke nichts vor ihnen, benenne die Dinge mit den richtigen Worten. Die genauen Definitionen dieser Begriffe und Phrasen rund um die reproduktive Gesundheit zu verwenden, kann sich beängstigend anfühlen. Aber ich sage ihnen, was Sache ist."

Jessica Biel teilt ihre Söhne mit dem Sänger und Schauspieler Justin Timberlake. Diese würden ihn jung halten: "Wenn man Kinder hat, sieht man die Welt wieder mit ihren Augen", sagte der 43-Jährige 2022 in der "Ellen DeGeneres Show". Timberlake verriet zudem einen "sehr guten Ratschlag", den er für die Kindererziehung bekommen habe: "Halte deine Kinder so lange wie möglich so jung wie möglich." Biel und Timberlake sind seit 2012 verheiratet.