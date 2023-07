Geburtstag: Prinz Williams Freunde hatten Pläne, die er so schnell wohl nicht vergisst

"Williams Freunde hatten die Idee, ihn zu seinem Geburtstag in einen Nachtclub mitzunehmen", erzählte eine namentlich nicht genannte Quelle dem Promiportal Us Weekly. "William war zunächst skeptisch, beschloss dann aber, seine Komfortzone zu verlassen und etwas zu tun, was er seit Jahren nicht getan hatte. Am Ende hatte er eine tolle Zeit." Seine Party dürfte er so schnell also nicht vergessen.

William feierte ohne Kate

William habe sich zunächst "ein wenig unwohl" gefühlt, heißt es in dem Bericht. Aber schließlich "taute er und auf und legte mit seinen Freunden eine flotte Sohle aufs Parkett". Clubbesuche wie dieser sollen nun "eine neue Tradition" werden. Williams Ehefrau Kate sei nicht dabei gewesen, heißt es. Mit ihr und den Kindern habe es dafür ein besonderes Abendessen gegeben.