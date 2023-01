Geänderter Text: Welche 2 Worte Nena in "99 Luftballons" jetzt anders singt

Die Welt "noch nicht" in Trümmern

Nur über die Zeile "Seh′ die Welt in Trümmern liegen" sei sie schon früher immer wieder gestolpert. "Es waren nur zwei kleine Worte, die es brauchte. Seitdem singe ich: 'Ich seh die Welt noch nicht in Trümmern liegen!' - Es liegt in unserer Hand. Ich glaube an uns Menschen und vertraue darauf, dass wir alle tief in unseren Herzen wissen: Wir gehören zusammen."