Gavin Rossdale: Neue Freundin sieht aus wie Ex-Frau Gwen Stefani

Gawin Rossdale: Neue Freundin ist Gwen-Stefani-Lookalike

Das allein ist aber nicht der Grund, warum Rossdales Privatleben für Schlagzeilen sorgt, sondern vielmehr der Umstand, dass seine neue Freundin Xhoana X, geborene Xhoana Xheneti, seiner Ex-Frau Gwen Stefani zum Verwechseln ähnlich sieht.

Das Liebespaar genießt aktuell einen gemeinsamen Urlaub in Mexiko. Page Six veröffentlichte Fotos, auf denen Rossdale und Xhoana X in Cabo San Lucas verliebt kuscheln und schmusen (zu sehen hier).