Beziehungskrise bei Gwen Stefani und Blake Shelton

Böse Gerüchte um Gwen Stefani und Blake Shelton: Glaubt man einem Insider, sollen die beiden Musiker in einer schweren Beziehungskrise stecken. Während der Quarantäne wurde die Beziehung der beiden "bis an die Grenze ausgereizt", behauptet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Gwen Stefani und Blake Shelton: Beziehungskrise?

Die 50-jährige Sängerin und der 44-Jährige sollen einen Großteil der Zeit während der Corona-Pandemie in Oklahoma verbracht haben. Die viele gemeinsame Zeit sei dem Paar irgendwann zu viel geworden.

"Sie fühlen sich erstickt und gestresst. Sie sind beide bis an ihre Grenzen belastet", plaudert die anonyme Quelle aus.

Die Probleme des Paares sollen sich zugespitzt haben, als sie dann beschlossen, in ein neues gemeinsames Haus in Los Angeles zu ziehen. Anfang des Monats bezogen die beiden die Immobilie, die sie bereits 2019 erworben haben.