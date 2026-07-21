Gary Barlow: Dunkles Loch nach Tour-Aus von Take That

Die legendäre Pop-Gruppe Take That hat am 4. Juli nach insgesamt 17 Auftritten in Großbritannien und Irland ihre „The Circus Live - Summer 2026“-Tour beendet. Für Frontmann Gary Barlow (55) war das Tour-Finale jedoch nicht nur ein Höhepunkt, sondern auch der Beginn einer emotional schwierigen Phase. In einer persönlichen Videobotschaft auf Instagram teilte der Sänger nun seine Gedanken und Gefühle über das Ende dieser intensiven Konzertreihe.

Barlow: „Post Tour Blues“ „Ich habe versucht, dieses Video seit ein paar Wochen zu machen, und es war nicht einfach. Ich muss sagen, diese Tour hat mich ein wenig aus der Bahn geworfen“, gestand er in dem Clip, den er am 20. Juli auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Das Ende einer Tour sei für ihn nie leicht, so der 55-Jährige, doch heuer sei es schwieriger als sonst. „Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es so ein besonderes Gefühl war, “The Circus„ noch einmal auf die Bühne zu bringen, und dass die Show so gut aufgenommen wurde. Aber seit dem Ende der Tour fühlt es sich an, als wäre ich komplett in ein Loch gefallen“, gesteht der Brite. Dieses emotionale Tief nannte er „Post Tour Blues“.